ألمانيا تمدد قيود كورونا إلى 20 ديسمبر المقبل

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تمديد القيود المفروضة على التحركات والأنشطة في ألمانيا إلى 20 ديسمبر المقبل، وذلك لوقف الارتفاع في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت المستشارة الألمانية إن الإصابات لا تزال تسجل ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية، مؤكدة على استمرار بحث أماكن الارتفاع في البلاد لاتخاذ التدابير اللازمة.

وأعلنت ألمانيا لفرض قيودا جديدة على التجمعات العامة والخاصة وتكثيف قواعد ارتداء الكمامات.

ووفقا للقواعد التي قررتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، تقتصر التجمعات في الأماكن المفتوحة أيضا على تجمع أفراد لا يزيد عن أسرتين، بحد أقصى 10 أشخاص، وانتهز بعض المواطنين في ميونخ وبرلين الفرصة للاستمتاع بوجبة أخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل الإغلاق، المستمر طوال شهر نوفمبر.

وسيشهد الإغلاق : المطاعم ودور السينما والمسارح والمتاحف والمرافق الثقافية والترفيهية الأخرى، كما سيتم أيضا حظر حضور المشجعين لمباريات كرة القدم في الدوري الألماني، ولن تقام فعاليات رياضية للهواة، كما سيتم إغلاق الصالات الرياضية وحمامات السباحة واستوديوهات التجميل وصالات التدليك واستوديوهات الوشم.

ومع ذلك، على خلاف الإغلاق السابق هذا العام، ستظل المدارس ورياض الأطفال مفتوحة، إلى جانب معظم المتاجر وصالونات الحلاقة.