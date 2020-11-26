منظمة الصحة العالمية تعود إلى ووهان للبحث عن منشأ كورونا

جدة - نرمين السيد - قال خبير بمنظمة الصحة العالمية، إنه بصدد العودة إلى أسواق بيع المواد الغذائية بالجملة فى مدينة ووهان الصينية، لمتابعة الحالات الأولية لفيروس كوفيد -19 التى ظهرت فى المدينة.





وقال بيتر بن مبارك، الخبير فى أمراض الحيوان، فى إفادة صحفية على وسائل التواصل الاجتماعى لمنظمة الصحة العالمية، إنه يرغب فى إعادة مقابلة حالات COVID-19 الأولية والعثور على معنيين آخرين قد تتوفر لديهم "معلومات مهمة" حول المكان الذى قد يكونون التقطوا فيه الفيروس.

وأظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا عبر العالم اقترب من 59.8 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

كما أظهرت إحصائية الجامعة، التى تعتبر من أبرز المراجع فى تتبع تفشى جائحة كورونا، أن عدد المتعافين يقترب من 38.3 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و409 آلاف.