وسط ترقب لقاح فايزر.. الأمريكتان تسجلان أكثر من 1.5 مليون إصابة جديدة بـ كورونا خلال أسبوع

أظهرت بيانات منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، أنه تم تسجيل أكثر من 1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا في الأمريكيتين خلال الأسبوع الأخير بحصيلة قياسية جديدة.

وأكد نائب مدير المنظمة جارباس باربوسا، أن كندا سجلت ارتفاعا كبيرا في عدد المصابين بين مجتمعات الشعوب الأصلية.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم خلال الأسبوع الأخير تسجيل أكبر حصيلة للمصابين الجدد بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء.

ولأول مرة منذ مايو، تجاوزت الوفيات اليومية جراء كورونا في الولايات المتحدة الألفي حالة، فيما تعج المستشفيات في أنحاء البلاد بمصابي الفيروس مما ينذر بزيادة مرتقبة في الوفيات.

وسجلت حصيلة الوفيات 2157 أول أمس الثلاثاء بمعدل وفاة كل 40 ثانية فيما بلغت الإصابات اليومية 170 ألفا.

وقال خبراء إن الأعداد قد تزيد نظرا لتحدي ملايين الأمريكيين التحذيرات والسفر لعطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وتجاوز عدد من دخلوا المستشفيات للعلاج من كوفيد-19 أمس الثلاثاء 87 ألفا وهو أعلى معدل على الإطلاق.

ومن المنتظر أن تصدر إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قرارها بشأن الاستخدام العاجل للقاح الذي تنتجه شركة فايزر للوقاية من كورونا في العاشر من ديسمبر.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأن تكون مكافحة الجائحة على قمة أولوياته عندما يتولى منصبه في 20 يناير وسيلقي كلمة بهذا الشأن اليوم الأربعاء.

والثلاثاء، قال وزير الخارجية المكسيكي إن لقاح فايزر قد يبدأ في المكسيك في منتصف ديسمبر إذا تمت الموافقة عليه من قبل الجهة المنظمة للصحة في البلاد، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تقدم الشركة تفاصيل عن استخدام اللقاح إلى اللجنة الاتحادية للحماية من المخاطر الصحية التابعة لوزارة الصحة المكسيكية، مما يسمح للجهة التنظيمية ببدء تحليلها بما يتماشى مع الولايات المتحدة.

وأضاف الوزير " إذا وافقت الجهة التنظيمية بالمكسيك على لقاح فايزر متوقع أن يتم طرحه في المكسيك ديسمبر من العام الجاري.

وقال مسؤولون إن شركة فايزر، بدأت في التدريب على العمليات التجريبية حتى يتمكنوا من ضمان عمل البنية التحتية للتوزيع بشكل صحيح، حيث ستكون الدول والولايات المتحدة، والأقاليم مسؤولة عن كيفية توزيع لقاح فيروس كورونا التاجي على سكانها.