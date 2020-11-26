بيليه عن مارادونا: فقدت صديقا عظيما

أعرب الأيقونة البرازيلية بيليه عن حزنه لوفاة الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، وقال: " فقدت صديقا عظيما".
وقال بيليه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقا على النبأ: "يا لها من أبناء حزينة، فقدت صديقا عظيما والعالم خسر أسطورة".
وأضاف "هناك الكثير من الكلام ليقال، لكن للآن أتمنى أن يعطي الله القوة لعائلته".
وأتم بيليه تعزيته "أتمنى يوما ما أن نلعب الكرة سويا في السماء".
وتوفي مارادونا (60 عاما)، مساء الأربعاء، من جراء سكتة قلبية وعقب إجرائه جراحة في المخ قبل عدة أسابيع.
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