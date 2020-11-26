بايدن : الأمريكيون لن يسمحوا بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - وقال فى كلمة ألقاها فى مدينته ويلمينغتون بمناسبة عيد الشكر: "لدينا انتخابات حرّة ونزيهة، وبعد ذلك نحن نحترم النتائج، ومواطنى هذه الأمة وقوانين البلد لن تسمح بشىء آخر".

وأضاف:"أعتقد أنّ هذا الموسم البائس من الانقسام والشيطنة سيفسح المجال أمام سنة مشرقة".

وناشد بايدن، الأمريكيين باتخاذ خطوات للحفاظ على سلامتهم فى ظل تزايد إصابات كورونا، كما تعهد مجددا بجعل مكافحة الجائحة أولوية قصوى عند تولى المنصب رسميا فى يناير.

وقال: "أؤمن دوما بأنكم جديرون بسماع الحقيقة من الرئيس. علينا إبطاء انتشار هذا الفيروس. ندين بذلك للأطباء والممرضين والعاملين بالخطوط الأمامية. ندين بذلك لمواطنينا".

وحث الأمريكيين على التخلى عن التجمعات العائلية واستخدام الأقنعة الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعى.

وكان بايدن قد تعهد بجعل القضاء على كوفيد-19 أولوية قصوى بعد تولى الرئاسة فى 20 يناير، متهما الرئيس الحالى دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية بإثارة الذعر والاستسلام فى مواجهة هذه الأزمة التى تهدد الصحة العامة.

وقال بايدن: "إذا نظرتم إلى تاريخنا سترون أن روح الأمة تجلت فى أصعب الظروف، والآن نجد أنفسنا مرة أخرى فى مواجهة شتاء قاس طويل".

ومنذ فوزه فى انتخابات الثالث من نوفمبر يدعو بايدن إلى التماسك الوطنى والمصالحة بعد انتهاء ولاية ترامب المضطربة، فيما لا يزال الرئيس الجمهورى يرفض الاعتراف بالهزيمة ويسوق مزاعم غير صحيحة بأن الانتخابات سرقت.

وحث مسؤولو الصحة العامة الأمريكيين على البقاء فى منازلهم، الخميس، وتجنب التجمعات الكبيرة التى قد تساهم فى انتشار المرض.

وتوفى أكثر من 260 ألف أمريكى بسبب كورونا. فيما تجاوزت محصلة الوفيات اليومية، الثلاثاء، الألفين لأول مرة منذ مايو.