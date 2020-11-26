مارادونا.. "أيقونة" تتجاوز عالم الكرة

لم يكن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل، دييغو أرماندو مارادونا، نجما في المستطيل الأخضر فحسب، بل كان نجما ومؤثرا في بلاده والعالم، وأكثر اللاعبين قربا من عالم السياسة.

ودخلت الأرجنتين في حداد، الأربعاء، بعد الإعلان عن وفاة مارادونا، ويستمر الحداد لمدة 3 أيام، كما أعلنت الرئاسة الأرجنتينية.

وحالة الحداد على النجم الراحل امتدت إلى أميركا الجنوبية والعالم، مع إعلان العديد من الأندية والدوريات الوقف دقيقة صمت تقديرا لمارادونا.

وقالت الكاتبة الرياضية الأرجنتينية مارسيلا أراوجو لـ"سكاي نيوز": "سيكون هناك فيضان من الحزن في جميع أنحاء العالم"، مضيفة أن هؤلاء الذين يحبون كرة القدم كانوا يميلون لحب مارادونا.

وأمضت أراوجو سنوات وهي تراقب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية وتسافر معه.

واعتبرت أنه واحد من أعظم الشخصيات في العالم التي حظيت باحترام واسع رغم تناقض شخصيته، وقالت:" كنت معه في مناطق عديدة في العالم حيث كان يلقى الاحترام والتقدير، ومنها مناطق نائية في الهند وبنغلاديش".

مخدرات مدخل للسياسة

وتابعت: "لقد فعل كل شيء على أرض الملعب، وكان ذلك أمرا غير عادي، لكن الجانب الأخر من حياته تضمن إدمان المخدرات والانحدار حتى الفقر".

وأمضى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية سنوات من عمره في العاصمة الكوبية هافانا، للعلاج من إدمان المخدرات.

وكان مارادونا يعتبر الزعيم الكوبي الراحل، فيدال كاسترو والده الثاني ورسم وشم القائد تشي جيفارا على ذراعه.

مع كاسترو وتشافيز

وبدا أن العلاقة غربية التي بدأت عام 1987، بين لاعب كرة قدم مثل مارادونا وقائد يقدم نفسه على أنه "ثوري".

وحث كاسترو مارادونا على ممارسة السياسة، لكن النجم الأرجنتيني غادر ملعب الحياة دون أن يحقق تلك المطالب، لكنه لعب دورا كبيرا في دعم قادة دول عدة في أميركا الجنوبية، مثل هوغو تشافيز في فنزويلا وإيفو موراليس في بوليفيا.

وقال مارادونا في برنامج تلفزيوني أسبوعي في عام 2007 :"كل ما يفعله فيدل وكل ما يفعله شافيز بالنسبة لي هو الأفضل (يمكن القيام به)".

وقال ألفريدو تيديشي، وهو منتج تلفزيوني أرجنتيني كان مقربا من مارادونا خلال إقامته في هافانا لوكالة رويترز: " كان كاسترو مثله الأعلى".

وتابع: كان الأمر كما لو أنه وقع في حب كاسترو، ثم جاء تشافيز وموراليس والبقية".

واستعان موراليس بمارادونا للمشاركة في مباراة خيرية عام 2008، لدعم حملة بوليفيا ضد حظر الفيفا للمباريات على ارتفاعات عالية في هذه البلاد، وتم إلغاء الحظر لاحقًا.

وفي عام 2018، قال النجم الأرجنتيني الراحل إنه يفكر في دخول ميدان السياسة، وكان يرتبط بصلة وثيقة برئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر.