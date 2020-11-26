مسئول إماراتي يلتقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون

استقبل الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء اليوم الدكتور نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يزور الإمارات حاليا.

وتبادل الطرفان الحديث حول عدد من الموضوعات التي تتناول سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الأمنية والشرطية، وأهمية دفع مسيرة التكامل الخليجي في هذه المجالات، وفقًا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون.

كانت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، علقت إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، معظمها دول ذات أغلبية مسلمة، منها إيران وسوريا والصومال وفقا لوثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي.

كما أشارت الوثيقة، التي وزعت على شركات عاملة بالمجمع، إلى منشور من إدارة الهجرة الإماراتية بدأ العمل به يوم 18 نوفمبر الجاري وفقا ل "رويترز"

وذكرت الوثيقة إن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة منها أفغانستان وليبيا واليمن حتى إشعار آخر.

وأفادت بأن حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا، ولم يتضح ما إذا كان هناك أي استثناءات للحظر.

وقال مصدر مطلع على الأمر لوكالة "رويترز"، إن الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية.

ولم يوضح المصدر ما هي هذه الاعتبارات الأمنية لكنه قال إن الحظر لفترة محدودة.

والأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن الإمارات أوقفت منح تأشيرات جديدة لمواطنيها ومواطني عدة دول أخرى.

وأضافت أنها تطلب معلومات من الإمارات عن أسباب تعليق التأشيرات وأنها تعتقد أن الأمر متعلق بتفشي جائحة كورونا.

وقالت الوزارة والمصدر إن حاملي التأشيرات السارية لن يتضرروا من القيود الجديدة ويمكنهم دخول الإمارات.

في سياق اخر أعلنت إمارة أبوظبي عن إطلاق "‎ائتلاف الأمل" لدعم الجهود العالمية في مواجهة جائحة كورونا، من خلال توفير حل لوجستي لتوزيع 18 مليار لقاح لفيروس "كوفيد19" في جميع أنحاء ‎العالم بنهاية 2021، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

و‏يقدم فريق العمل المشارك في الائتلاف حلًا متكاملًا لسلسلة التوريد من خلال الشركاء وهم دائرة الصحة-أبوظبي، و"الاتحاد للشحن" وشركة ‎أبوظبي للموانئ، وبوابة المقطع و"رافد"، و"سكاي سيل".

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‏ومن خلال خبراته المتكاملة، سيقوم الائتلاف في عام 2021 بنقل أكثر من 6 مليار عبوة من اللقاح، تضم جرعات فردية أو متعددة، وتخزينها في درجات حرارة باردة وفائقة البرودة، مع زيادة العدد ليصل إلى أكثر من 18 مليار لقاح بنهاية العام المقبل.