رئيس الوزراء الإثيوبى يأمر الجيش بالتحرك إلى عاصمة تيجراى

جدة - نرمين السيد - ووفق وكالة "أسوشيتدبرس"، تتحرك القوات الإثيوبية نحو عاصمة إقليم تيجراى، وطالبت السلطات من المواطنين البقاء فى منازلهم.
وأكدت أن التحرك العسكرى للجيش الإثيوبى جاء بعد انتهاء مهلة الـ72 ساعة لقادة تيغراى للاستسلام، والتى منحتها لهم الحكومة، وهو ما جاء فى بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، آبى أحمد.
وحثت الحكومة أولئك الذين لا يستطيعون الاستسلام بسبب المجلس العسكرى فى تيغراى، على نزع أسلحتهم والامتناع عن أن يكونوا رهائن فى المجموعة المتمردة والانتظار حتى يتواصل جيش الدفاع الوطنى معهم.
وبحسب بيان آبى أحمد، فإن الجيش الإثيوبى اقترب أكثر من مدينة ميكيلى، عاصمة إقليم تيغراى، التى يبلغ عدد سكانها حوالى نصف مليون نسمة، مطالبا المواطنين بالبقاء فى منازلهم.
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