الفاتيكان : البابا فرنسيس يصلى من أجل مارادونا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو برونى، اليوم الأربعاء، بحسب "روسيا اليوم" : "تم إبلاغ البابا بوفاة دييجو مارادونا، إنه يتذكر المرات التى قابله فيها فى السنوات الماضية بعاطفة، ويتذكره فى صلاته كما فعل فى الأيام الماضية عندما علم بحالته".

والتقى مارادونا، الذى وافته المنية اليوم، إثر أزمة قلبية، بالبابا عدة مرات فى الفاتيكان بعد انتخاب فرانسيس فى 2013 كأول بابا من أمريكا اللاتينية.