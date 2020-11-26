الدفاع الروسية تعلن نجاح اختبار صاروخ جديد مضاد للصواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الخميس، أنها اختبرت بنجاح، صاروخًا جديدًا مضاد للصواريخ، تم إطلاقه من ميدان التجارب "ساري شاغان" في كازاخستان.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، "إن الصاروخ أصاب الهدف الافتراضي بدقة، ونفذ الإطلاق الطاقم القتالي للدفاع الجوي والصاروخي للقوات الجوية الفضائية الروسية"، موضحة أن نظام الدفاع المضاد للصواريخ مخصص للحماية من الهجمات الجو - فضائية.
ومن جانبه، أكد قائد الجيش الأول للدفاع الجوي والصاروخي، الجنرال أندري ديمين، أن الصاروخ المضاد الجديد نفذ مهمته بنجاح وأصاب الهدف الافتراضي بدقة، وذلك بعد سلسلة من الاختبارات.
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