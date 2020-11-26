مضاد للصواريخ الباليستية.. شاهد| روسيا تعلن نجاح اختبار صاروخ جوي جديد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنها اختبرت بنجاح صاروخا جديدا مضادا للصواريخ الباليستية، تم إطلاقه من ميدان التجارب "ساري شاجان" في كازاخستان.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الصاروخ الجديد أصاب هدفه الافتراضي بدقة، مشيرة إلى أن الطاقم القتالي للدفاع الجوي والصاروخي للقوات الجوية الفضائية الروسية هو من قام بتنفيذ عملية الإطلاق.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن نظام الدفاع الصاروخي مصمم للحماية من الهجمات الجوية والفضائية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك انترناشيونال" الروسية ،عن بيان للوزارة أنه "في ميدان اختبار ساري شاجان في جمهورية كازاخستان، أجرى الطاقم القتالي من قوات الدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ للقوات الجو- فضائية، اختبارا ناجحا لإطلاق صاروخ من نظام الدفاع الصاروخي الروسي".

وأكد قائد الجيش الأول للدفاع الجوي والصاروخي، الجنرال أندري ديمين، أن الصاروخ المضاد الجديد نفذ مهمته بنجاح وأصاب الهدف الافتراضي بدقة، وذلك بعد سلسلة من الاختبارات.

وقالت وزارة الدفاع إن نظام الدفاع المضاد للصواريخ مخصص للحماية من الهجمات الجو - فضائية.

في وقت سابق في أواخر أكتوبر الماضي، أبلغت وزارة الدفاع عن اختبار نظام دفاع صاروخي جديد في موقع اختبار "ساري شاجان".

في العام الماضي ، نفذت القوات الجوية الروسية إطلاقًا ناجحًا لصاروخ اعتراضي جديد في ميدان اختبار ساري شاجان.