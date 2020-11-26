رئيس لجنة المخابرات بالنواب الأمريكي: ترامب استغل صلاحياته للعفو عن مايكل فلين

اتهم رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الرئيس دونالد ترامب باستغلال صلاحياته في إعلان العفو عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، كتب شيف على "تويتر"، أن "دونالد ترامب قد استغل مرارا حقه في العفو لمنحه لأصدقائه وحماية من قدموا له غطاء. والآن أصدر عفوا عن مايكل فلين الذي كذب من أجل إخفاء تعاملاته مع الروس".

يذكر أن مايكل فلين كان مستشارا للأمن القومي للرئيس ترامب في يناير وفبراير عام 2017. وواجه اتهاما بتقديم معلومات كاذبة لمكتب التحقيقات الفدرالي حول اتصالاته مع السفير الروسي آنذاك سيرجي كيسلياك.

وفي إطار صفقته مع التحقيق، اعترف فلين بصحة التهم الموجهة إليه، لكنه سحب اعترافه في وقت لاحق، متهما السلطات بانتهاك شروط الصفقة.

وكانت وزارة العدل الأمريكية بصدد إسقاط التهم عن فلين، لكن القاضي الفدرالي علق في مايو الماضي إصدار القرار في قضيته.

وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات في ما يسمى بـ "الملف الروسي"، الذي أشرف عليها المدعي روبرت مولر، وكان ملف فلين جزءا منها، لم تعثر على أي دليل على "التآمر" المزعوم بين حملة ترامب وسلطات روسيا.

وقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بسهولة وبفارق كبير.

وقال "ترامب" في اتصال هاتفي بالنواب الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ في ولاية بنسلفانيا، إنه لا يمكن أن يخسر في الولاية بسبب الوظائف التي وفرها في قطاع الطاقة، مؤكدًا أنه تم تزوير الانتخابات.

وأضاف "ترامب" إلى النواب أنه يجب عكس نتيجة الانتخابات الحالية بفوزه، مشيرا إلى فوزه بالولايات المتأرجحة بفارق كبير.

وقالت مصادر مطلعة إلى شبكة سي ان ان الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن رحلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى بنسلفانيا، قد ألغيت اليوم.

وذكرت المصادر، أن الإلغاء؛ جاء بسبب مخالطة محامي ترامب، رودي جولياني، لشخص آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الأسبوع الماضي.

وكانت مصادر كشفت عن التحاق ترامب بجولياني في بنسلفانيا من أجل إقامة تجمع لتسليط الضوء على اتهامات تزوير الانتخابات في الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، أكد مسئول رفيع المستوى في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، ان الاجتماعات بين إدارة دونالد ترامب والفريق الانتقالي لجو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، سيتم عقدها قريبا.

وأعلنت إدارة الخدمات العامة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن كلا من الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس هما الفائزان الواضحان في الانتخابات الرئاسية.

وقالت إدارة الخدمات العامة الأمريكية إن هذا القرار يوفر الدعم اللازم لإجراء انتقال سلس وسلمي للسلطة.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، بداية المرحلة الانتقالية لنقل السلطة إليهما من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال بيان صادر عن الحملة، إنهم تلقوا إشعارا من إدارة الخدمات العامة الأمريكية يفيد باعترافها بفوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتقديمها كافة التسهيلات من أجل إدارة المرحلة الانتقالية.