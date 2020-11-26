لأول مرة منذ شهر.. إسرائيل تسجل أكثر من 1000 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أنه لأول مرة منذ حوالي شهر، تم تشخيص أكثر من 1000 شخص بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وتم يوم أمس إجراء 60463 اختبارًا لكورونا ، منها 1069 اختبارًا إيجابية ، وبذلك استقرت نسبة الاختبارات الإيجابية أمس عند 1.8٪.
ولا يزال عدد الوفيات في إسرائيل يبلغ 2826 حالة منذ بدء انتشار الفيروس، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة 282 وعدد المرضى النشطين في إسرائيل هو 9422.
في غضون ذلك يستمر التخفيف من الإغلاق ، وتمت الموافقة أمس على افتتاح عدد من المجمعات التجارية ابتداء من يوم الجمعة المقبل.
ووافق مجلس وزراء كورونا على تشغيل الأسواق والمراكز التجارية وفقًا للقيود التي وافقت عليها الوزارات الحكومية المختلفة .
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