وفاة الرئيس السابق للبنك الدولي جيمس ولفنسون

توفي رئيس البنك الدولي السابق، جيمس ولفنسون، عن عمر ناهز 86 عاما.

ونعى رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، ولفنسون مشيدا "بتركيزه على الحد من الفقر وبجهوده لمكافحة الفساد وإعطاء صوت للفقراء وزيادة تأثير الاستثمارات التنموية".

وقال مالباس إن ولفنسون غير مجموعة البنك الدولي وعزز اللامركزية ودفع البنك قدما في المجال التقني وجعل المنظمة أكثر انفتاحاً وشفافية.

كما أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بـ"التزام ولفنسون طوال حياته بمكافحة الفقر بشغف ومهنية".

وقالت جورجييفا إن ولفنسون "كان ممولا لامعا ومحسنا كريما، وقبل كل شيء كان إنسانيا عظيما يضع دائما الناس في المقام الأول".

وعمل ولفنسون رئيسا لمجلس إدارة قاعة كارنيغي ومركز جون كينيدي للفنون المسرحية. وقد وصفه معهد الدراسات المتقدمة بأنه "بطل عالمي لحقوق الإنسان والعدالة الاقتصادية والمنح الدراسية والفنون".

كما ساهم ولفنسون في تعزيز الوضع المالي لمؤسسات ثقافية أميركية كبرى.

وولد ولفنسون في أستراليا، وكان من قدامى المحاربين في سلاح الجو الملكي الأسترالي وعضوا في فريق المبارزة الأولمبي الأسترالي في 1956. وعمل محاميا في شركة أسترالية وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفرد عام 1959.