عاجل.. النواب الأوروبيون يصوتون على قرار إدانة تركيا بالأغلبية المطلقة

جدة - نرمين السيد - وكان مجموعة من النواب فى البرلمان الأوروبى، قد قدموا مشروع قرار يدعو لفرض عقوبات على تركيا دون تأخير، معربين عن إدانتهم لنشاطات أنقرة غير الشرعية فى فاروشا القبرصية.

كما دعوا لاستئناف مفاوضات توحيد قبرص برعاية أممية، مشيرين إلى رفضهم محاولات تركيا تقسيم جزيرة قبرص.