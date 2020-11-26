القضاء التركى يصدر أحكاما بالسجن المؤبد على متهمين فى الانقلاب المزعوم

جدة - نرمين السيد - ويتهم مواطنون بأنقرة وأطراف دولية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، باستغلال محاولة الانقلاب ذريعة للبطش بمعارضيه وسحقهم، وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى مارس الماضى، إلى أن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص، فيما فصلت عدداً مماثلاً تقريبًا من الموظفين الحكوميين منذ الانقلاب.

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