نيفار يضرب الهند ويقتل 5 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الهندية، وصل الإعصار نيفار إلى اليابسة قريبا من مدينة بودوتشيرى فى ولاية تاميل نادو الجنوبية مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا فى الساعة. وقال مسؤولون من إدارة المدينة، إن العاملين فى الإدارة المحلية يعملون على إزالة الأشجار وخطوط الكهرباء التى سقطت بفعل العاصفة. وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن خمسة على الأقل قتلوا فى تشيناى وحولها لأسباب من بينها سقوط الأشجار أو الغرق أو الصعق الكهربائى.

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