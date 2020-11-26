تأجيل زيارة نتنياهو إلى البحرين | أعرف السبب

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الخميس، أن زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البحرين والتي كانت مقررة الأسبوع المقبل تأجلت.

وأوضح الصحفي الإسرائيلي "باراك رافيد" محلل الشؤون العربية في موقع "والاه"، أن مسؤولين إسرائيليين كبار أبلغوه أن زيارة نتنياهو تأجلت بناء على طلب البحرين.

وتابع في تغريدات بحسابه على تويتر: "طلب البحرينيون أن تجرى الزيارة في وقت لاحق وكجزء من زيارة مشتركة لنتنياهو أيضا إلى الإمارات".

وأضاف: "في البداية خطط نتنياهو للسفر الأسبوع المقبل إلى كل من البحرين والإمارات كان من المفترض أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة رسمية وعلنية لهاتين الدولتين".

وأشار إلى أن نتنياهو كان يعتزم زيارة البحرين في 1 ديسمبر، والإمارات في 2 ديسمبر، لكن الإماراتيين أوضحوا أن التاريخ لن يكون مناسبا لهم لأنه يصادف اليوم الوطني للبلاد، وطلبوا وصول نتنياهو في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف الصحفي الإسرائيلي: "في هذه المرحلة، تغيرت الخطة وأراد نتنياهو زيارة البحرين فقط تحدث نتنياهو يوم الاثنين هاتفيا مع ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، الذي دعاه لزيارة البلاد. ونشر نتنياهو بيانا للإعلام أعلن فيه أنه سوف يلبي الدعوة ويزور البحرين".

وقال: "لكن وخلال الـ 24 الساعة الماضية وعندما أدرك أن نتنياهو سيزورهم فقط ولن يزور الإمارات توجهوا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وطلبوا تأجيل الزيارة إلى موعد لاحق يكون فيه الإماراتيون مستعدون لاستقبال نتنياهو".

وأضاف: "بسبب تأجيل زيارة نتنياهو للبحرين، تم إلغاء زيارة وزير الخارجية جابي أشكنازي إلى المملكة أيضا. وكان من المقرر أن يصل أشكنازي إلى المنامة يوم الخميس لحضور المؤتمر الأمني".

وتابع: "أوضح البحرينيون أنه بما أنه من المتوقع وصول نتنياهو إلى البلاد، فإن البروتوكول الدبلوماسي يقضي بعدم القيام بزيارات من قبل الوزراء الإسرائيليين قبل ذلك الحين".