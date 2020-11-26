يستقبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الخميس في مقر رؤساء إسرائيل في القدس وفدا من البحرين يضم ممثلين عن العائلة المالكة البحرينية ومسؤولين آخرين.
ووفقا لـ"هيئة البث" الإسرائيلية، فإن الوفد سيترأسه، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
ومن المقرر أن تفتتح إسرائيل سفارة لها في العاصمة البحرينية المنامة في الرابع من شهر ديسمبر المقبل وفقا لهيئة البث الرسمية، فيما قدمت المملكة طلبا رسميا للسلطات الإسرائيلية لفتح سفارة في تل أبيب.
يذكر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد صادق، في وقت سابق على اتفاق السلام مع البحرين، ليصبح بذلك ساري المفعول بحسب القانون في إسرائيل.
ووفق ما عرض على الكنيست فإن إقامة العلاقات بين الطرفين تشمل اعتراف كل طرف بسيادة الطرف الآخر، والحق بالعيش بأمن وسلام، ونبذ العنف فضلا عن إقامة علاقات صداقة وتعاون وحل الخلافات بطرق سلمية.
ويجعل هذا الاتفاق من البحرين رابع دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، بعد مصر والأردن والإمارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يضم ممثلين عن العائلة المالكة.. الرئيس الإسرائيلي يستقبل وفدا بحرينيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.