العراق تعلن بشرى سارة بشأن عصابات داعش الإرهابية

أكد جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، اليوم الخميس، أن العمليات الأمنية الأخيرة شلت حركة عصابات داعش الإرهابية، وفقد حواضنها، مبينًا أن التنسيق الاستخباري لازال مستمرًا مع قوات التحالف الدولي، واستخبارات الأجهزة الأمنية الأخرى.

وأشار الناطق باسم الجهاز صباح النعمان لوكالة الانباء العراقية (واع) الي إن العمليات الأخيرة لجهاز مكافحة الإرهاب شلت حركة عصابات داعش الإرهابية، وانتقالها من منطقة الى أخرى".

وذكر أن "التنسيق الاستخباري لازال مستمرًا، بين جهاز مكافحة الإرهاب واستخبارات الأجهزة الأمنية الأخرى، أضافة إلى تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق مع التحالف الدولي".

وألمح إلى أن "عصابات داعش الإرهابية الآن تفتقر الى الحواضن، فضلا عن افتقارها القواعد التي من خلاله تؤسس للتخطيط، وشن عملياتها الإرهابية".

وبيًن أن "المرحلة الحالية في عمل جهاز مكافحة الإرهاب، تميزت بالجهد الاستخباراتي المكثف، وفق احدث التقنيات الفنية والبشيرة، في ملاحقة فلول داعش الإرهابية، خاصة المستوى القيادي لهذه العصابات".

وزعم أن "تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، لعب دورًا حقيقيًا بتزويد جهاز مكافحة الإرهاب، بمعلومات عن الإرهابيين وأماكن تواجدهم".