وزير الأوقاف الأردني يصدر قرارا بشأن صلاة الجمعة في البلاد

حدد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة، فترة رفع الحظر بهدف أداء صلاة الجمعة بداية من الساعة 11.15 وحتى الساعة 12.15 ظهرا، بحيث يكون الذهاب للمسجد سيرًا على الأقدام فقط.

وشدد الخلايلة في بيان اليوم الخميس، على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة المتعلقة بالتباعد الجسدي وإحضار سجادة الصلاة وارتداء الكمامة.

يشار إلى أن أمر الدفاع رقم 19 فوض وزير الأوقاف بالصلاحيات الإجرائية في هذا الشأن والتي تأتي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكانت زارة الصحة الأردنية، أمس الأربعاء، قد أعلنت عن تسجيل 5025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و62 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في الأردن حتى الان 198 ألف و21 حالة، و2442 حالة وفاة. ويُشار الى أن روسيا، كانت قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا ثبتت فعاليته بنسبة 95%؛ وذلك بعد 42 يوما من إجراء التجارب. ونشر الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك – V"، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إن النتائج المؤقتة للدراسات التي تجرى على اللقاح بعد مرور 42 يوما من إعطاء الجرعة الأولى منه. ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أسفرت النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح. وأشارت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك – V" كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة. وفي وقت سابق، كشف الحساب التابع للقاح "سبوتنيك" الروسي ضد فيروس كورونا، عن التكاليف المتوقعة له، عقب الأنباء التي خرجت عن الأسعار المتوقعة لشراء لقاحات فيروس كورونا الواعدة والمنتظر طرحها قريبًا. وقال الحساب التابع للقاح "سبوتنيك-V" على موقع "تويتر"، إنه سيكون أقل بكثير من سعر لقاحي "فايزر" و"موديرنا".

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