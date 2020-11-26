نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولاية سكيكدة الجزائرية تسجل سابع هزة أرضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الخميس، بأن ولاية سكيكدة شهدت هزتين أرضيتين بلغت شدتهما 4 درجات على مقياس ريختر.

ويذكر أن الولاية الجزائرية، سجلت 7 هزات أرضية، أقواها بلغ 5.2 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية، يوم الأحد الماضي بأن هزة أرضية بلغت قوتها 5.2 على سلم ريختر، ضربت ولاية سكيكدة.

ويم السبت الماضي، شهدت ولايات قسنطينة وجيجل وڤالمة وعنابة وسكيكدة، سلسلة هزات أرضية مختلفة الشدة، مما جعل آلاف العائلات في هذه الولايات تعيش ليلة رعب حقيقي.