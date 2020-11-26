إسرائيل تستعد لاستلام مصل فيروس كورونا خلال 5 أشهر

قال وزير الصحة الاسرائيلي يولي إدلشتاين، أنه في غضون خمسة أشهر فقط ستصل كمية كبيرة من لقاحات كورونا إلى إسرائيل.

واضاف أنه في بداية عام 2021 ، سيكون من الممكن رؤية اللقاحات الأولى في إسرائيل ، لكنها ليست لقاحًا شاملًا ومن المتوقع وصولكميات كبيرة من اللقاحات إلينا في مارس-أبريل.

وقال إدلشتاين في مقابلة إذاعية "نفكر في التوقيع مع شركات لشراء لقاحات لكورونا.. لن ينتهي الأمر حتى نرى اللقاحات تعمل ونسب نجاحها وسلامتها ، من المستحيل القول إن التوقيع مع شركة واحدة مرموقة يكفي".