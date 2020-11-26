25.5 ألف.. روسيا تسجل قفزة غير مسبوقة في عدد إصابات كورونا اليومية

سجلت روسيا، اليوم الخميس، أكبر حصيلة يومية على الإطلاق في عدد الإصابات والوفيات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حيث اقترب عدد الحالات المسجلة، خلال الـ24 ساعة الماضية، من 25500 حالة وذلك لأول مرة منذ بداية الجائحة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 25487 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك في اكبر ارتفاع يومي منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

وأشارت الصحة الروسية إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 21.6% من المرضى الجدد.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و187990 إصابة مؤكدة منها 464436 حالة نشطة.

وإلى جانب ارتفاع قياسي شهدته البلاد فقد سجلت الصحة الروسية، اليوم الخميس، قفزة غير مسبوقة لليوم الثالث على التوالي، في حصيلة ضحايا الفيروس المستجد حيث رصدت 524 حالة وفاة خلال اليوم الأخير، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة إلى 38062 حالة.

وتماثل 25073 مريضًا للشفاء من "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا مليون و685492 شخصًا.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (6075 إصابة) وسان بطرسبورغ (3669 إصابة، أي أكبر زيادة منذ بداية الجائحة).

وأجرت في البلاد حتى اليوم أكثر من 74.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (505 آلاف منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 492 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وتسعى السلطات الروسية إلى إطلاق حملة تطعيم جماعية ضد كوفيد-19 بحلول مطلع العام المقبل.

وفي وقت سابق، أقر الكرملين بالضغط الشديد على نظام الرعاية الصحية في البلاد، لكنه يواصل استبعاد إغلاق جديد على مستوى البلاد.

وأفادت التقارير الروسية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق وأعلن عن "قلقه" من ارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن الفيروس في روسيا، وطالب باتخاذ كافة التدابير لمنع انجرار روسيا أكثر إلى مستنقع كورونا.