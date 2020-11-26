خلال يوم.. روسيا تسجل 25.487 إصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال رئيس الوزراء الروسى، ميخائيل ميشوستين، إن الوضع حول فيروس كورونا فى روسيا مازال صعبا، وأنه كلما تم تسريع وصول اللقاح إلى المواطنين، سيتم تحسن الوضع الوبائي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.