الخارجية السودانية تعلن إجلاء المواطنين العالقين في تيجراي

أعلنت الخارجية السودانية، اليوم الخميس، أنه تم إجلاء المواطنين العالقين في تيجراي ووصلوا إلى أديس أبابا؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وحتى الأربعاء بلغت اعداد اللاجئين الاثيوبيين الذين وصلوا نقطة حمدايت الحدودية 26869 ألف علاوة على 15446 وصلوا معسكر الهشابة بالفشقة في ولاية القضارف.

ووفقا لصحيفة "سودان تربيون"، تشهد منطقة حمدايت تردي الأوضاع الصحية وتراكم النفايات وانتشار الحميات وسط الأطفال اللاجئين إثر اشتداد موجة البرد مما أدى إلى إصابة أكثر من 391 طفل بالحمى.

وحذر عدد من الكوادر الصحية في المنطقة من تفشي وباء "كورونا" بعد ظهور عديد من اعراضه وسط اللاجئين.

وبدورها، حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع أصبح "حرجًا للغاية" في منطقة تيجراي المحاصرة في إثيوبيا حيث لا يزال سكانها البالغ عددهم 6 ملايين محاصرين وعاصمتها مهددة بالهجوم من قبل القوات الإثيوبية التي تسعى إلى اعتقال قادة المنطقة.

فقد نفد الوقود والنقود، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون شخص قد نزحوا الآن وأن الطعام لنحو 100 ألف لاجئ من إريتريا سينفد في غضون أسبوع. ووفقًا لتقرير جديد صدر مؤخرا، فهناك أكثر من 600 ألف شخص يعتمدون على حصص غذائية شهرية لم يتلقوها هذا الشهر.

تعد قيود السفر شديدة الخطورة لدرجة أنه حتى داخل عاصمة تيغراي ، ميكيلي ، لا يتمكن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى نقل الطعام من مستودعاته هناك.

وفي أوائل الشهر الجاري، أطلقت الحكومة الإثيوبية، حملتها العسكرية في الإقليم محملة "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" المعارضة المسؤولية عن مهاجمة قواعد عسكرية للجيش في المنطقة.

واليوم، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الخميس، أن الجيش بدأ المرحلة النهائية من الهجوم على منطقة شمال تيجراي.

وقال آبي أحمد إن الحكومة الإثيوبية أمرت الجيش بالتحرك تجاه عاصمة إقليم تيجراي بعدما انتهت المهلة المحددة لاستسلام جبهة تحرير شعب تيجراي.