محكمة إسرائيلية تحكم بإخلاء 87 فلسطينيا من أراضيهم بالقدس

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس أن المحكمة المركزية بالقدس، أصدرت أمرا قضائيا بإخلاء 87 فلسطينيا من أراضيهم، بزعم أن هذه الأراضي تعود لملكية مستوطنين يهود.

وقالت الصحيفة العبرية، إن المحكمة وافقت على طلب منظمة "عتيرت كوهينم" الاستيطانية المتطرفة، وأقرت بإخلاء 87 فلسطينيا من أراضيهم بسلوان، بزعم أنها ملك لليهود قبل العام 1948.

وبحسب "هآرتس"، أقرت المحكمة بمصادرة هذه الأراضي الفلسطينية، في منطقة سلوان قضاء القدس، وفقا لقانون أملاك الغائبين، الذي تم بموجبه مصادرة معظم أراضي الفلسطينيين في المدينة.

ووصفت الصحيفة العبرية، هذا القرار، بأنه انتصارا جديدا للجمعيات الاستيطانية اليهودية المتطرفة، التي تزعم ملكيتها لأراضي السكان الفلسطينيين بالقدس.

وأشارت الى أن الدولة تساعد جمعية "عتيرت كوهنيم" الاستيطانية المتطرفة، في بناء أحياء وبؤر استيطانية، وسط القري العربية بمدينة القدس.