محكمة إسرائيلية تحكم بإخلاء 87 فلسطينيا من أراضيهم بالقدس

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس أن المحكمة المركزية بالقدس، أصدرت أمرا قضائيا بإخلاء 87 فلسطينيا من أراضيهم، بزعم أن هذه الأراضي تعود لملكية مستوطنين يهود.
وقالت الصحيفة العبرية، إن المحكمة وافقت على طلب منظمة "عتيرت كوهينم" الاستيطانية المتطرفة، وأقرت بإخلاء 87 فلسطينيا من أراضيهم بسلوان، بزعم أنها ملك لليهود قبل العام 1948.
وبحسب "هآرتس"، أقرت المحكمة بمصادرة هذه الأراضي الفلسطينية، في منطقة سلوان قضاء القدس، وفقا لقانون أملاك الغائبين، الذي تم بموجبه مصادرة معظم أراضي الفلسطينيين في المدينة.
ووصفت الصحيفة العبرية، هذا القرار، بأنه انتصارا جديدا للجمعيات الاستيطانية اليهودية المتطرفة، التي تزعم ملكيتها لأراضي السكان الفلسطينيين بالقدس.
وأشارت الى أن الدولة تساعد جمعية "عتيرت كوهنيم" الاستيطانية المتطرفة، في بناء أحياء وبؤر استيطانية، وسط القري العربية بمدينة القدس.
وأفادت وسائل الإعلام العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية، تعمل على وضع خطة لشرعنة كافة البؤر الاستيطانية العشوائية بالضفة الغربية، قبل انتهاء فترة ترامب.
ونقل موقع "والا" العبري، عن وزير الاستيطان تساحي هنجبي قوله: "إن الحكومة تعمل على بلورة خطة لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، قبل انتهاء فترة ترامب".
جاءت تصريحات هنجبي خلال خطاب له بالكنيست، بعد البدء بجمع تواقيع وزراء الحكومة، على عريضة تطالب بالعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة.
وأشار الموقع العبري، الى أن الوزير هنجبي، سوف يقدم قريبا للحكومة والكنيست، خطة بهذا الخصوص، من أجل المصادقة عليها.
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