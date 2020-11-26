إزالة شجرة معمرة تثير حالة من الجدل بالسعودية.. فيديو

كشف المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أن المتعدي على الشجرة المعمرة الضبر في منطقة جازان التي أظهرها المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير نظامية هي شركة تنفيذ لخدمات في الموقع، دون الرجوع إلى الوزارة المعنية بهذا الأمر.

وأكد المتحدث الرسمي أن هناك غرامات وعقوبات مغلظة لقطع الأشجار، وأن سقف الغرامات في نظام البيئة الجديد ارتفع بشكل كبير ورادع لكل العابثين بالبيئة، حيث يتضمن بالإضافة إلى الغرامات المالية التوقيف والسجن للمخالفين، مشددًا على أن هذا الفعل غير مقبول أبدًا، وأن العمل جارٍ على إعادة تأهيل الشجرة المعمرة من قبل محافظة هروب.

وبين أن الوزارة كثفت جهودها في مكافحة هذه الظاهرة السلبية من خلال التعاون بين فروع الوزارة في مناطق المملكة كافة، والجهات الأمنية مثل القوات الخاصة للأمن البيئي، مشيرًا إلى أنه تم ضبط عدد كبير من المخالفين وكميات كبيرة من الحطب.

وأشار إلى أن حماية البيئة هي مسئولية يتشارك فيها أفراد المجتمع كافة، داعيًا إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة قطع الأشجار بالامتناع عن استخدام الحطب والفحم المحلي، واستخدام البدائل المتاحة عوضًا عنها.

وأهاب المتحدث الرسمي بالمواطنين والمقيمين، التبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها عبر قنوات التواصل الرسمية.

يُشار إلى أن الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" السعودي عبد العزيز الحصيني، كشف أن الحالة الممطرة سقيا بدأت فجر اليوم، الخميس، متوقعًا أن تكون مكة ملتقى تصادم الرياح الرطبة والباردة.

وذكر "الحصيني" عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "متوقعٌ تشكّل سحب غزيرة المطر وتجددها قبالة ساحل جدة، ومتوقع أن تتأثر جدة بهذه السحب وعموم مكة، ومن ليس لديه عمل ضروري اجلس في بيتك أفضل لك اليوم الخميس حتى تهدأ الأجواء".

وقال: "متوقع أن يشمل ذلك سواحل مكة وسواحل الباحة وعسير وجازان، يليها التهم فيها، ثم يليها المرتفعات الجبلية فيها.. السيول متوقعة - إن شاء الله - اتبعوا توجيهات الدفاع المدني، وابتعدوا عن الأودية لأسباب: غزارة الأمطار المتوقعة، تجدد السحب الممطرة، طبيعة الأودية وشدة انحدارها".

فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، الخميس، هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق: "جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الحدود الشمالية".

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والوسط، وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وفي سابق من الأمس كانت قد أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرا عاجلا بعد رصد استمرار فرصة هطول أمطار على منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت مديرية الدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «يستمر هطول مطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان يشمل «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، فيفا، هروب».

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد، الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تشمل 9 مناطق بالمملكة.

وتابعت الهيئة أن الأمطار تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وأجزاء من منطقة المدينة المنورة وتمتد إلى منطقة القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الرياض، الحدود الشمالية.