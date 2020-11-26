أفادت وكالة "فرانس برس"، في نبأ عاجل لها، بأنه تم اتهام أربعة طلاب إضافيين، اليوم الخميس، في قضية مقتل أستاذ التاريخ، صاموئيل باتي، بقطع الرأس في فرنسا، بحسب مصدر قضائي.
وفي أكتوبر الماضي، قام شاب شيشاني بذبح مدرس تاريخ فرنسي، أساء للرسول من خلال رسوم كاريكاتورية ساخرة في المدرسة.
وقد أثارت الجريمة ردود فعل غاضبة ومتباينة في نفس الوقت داخل فرنسا، حيث نادى البعض بالتوقف عن الإساءة للأديان والرموز الدينية، فيما اعتبر البعض أن ما حدث هو جريمة إرهابية بغض النظر عن الأسباب.
وقامت السلطات الفرنسية بعد الواقعة، بشن حملة اعتقالات موسعة شملت العشرات، من بينهم قاصرون، في إطار تحقيق قضائي يؤدي في النهاية إلى توجيه اتهامات للمحتجزين، عقب مقتل المدرس الفرنسي.
وكانت السلطات الفرنسية أفرجت عن 6 أشخاص، كانوا محتجزين لديها على خلفية التحقيقات في واقعة مقتل المدرس الفرنسي الذي عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية مسيئة للرسول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتهام 4 طلاب جدد في قضية مقتل أستاذ التاريخ بـ فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.