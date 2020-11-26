اتهام 4 طلاب جدد في قضية مقتل أستاذ التاريخ بـ فرنسا

أفادت وكالة "فرانس برس"، في نبأ عاجل لها، بأنه تم اتهام أربعة طلاب إضافيين، اليوم الخميس، في قضية مقتل أستاذ التاريخ، صاموئيل باتي، بقطع الرأس في فرنسا، بحسب مصدر قضائي.

وفي أكتوبر الماضي، قام شاب شيشاني بذبح مدرس تاريخ فرنسي، أساء للرسول من خلال رسوم كاريكاتورية ساخرة في المدرسة.

وقد أثارت الجريمة ردود فعل غاضبة ومتباينة في نفس الوقت داخل فرنسا، حيث نادى البعض بالتوقف عن الإساءة للأديان والرموز الدينية، فيما اعتبر البعض أن ما حدث هو جريمة إرهابية بغض النظر عن الأسباب.

وقامت السلطات الفرنسية بعد الواقعة، بشن حملة اعتقالات موسعة شملت العشرات، من بينهم قاصرون، في إطار تحقيق قضائي يؤدي في النهاية إلى توجيه اتهامات للمحتجزين، عقب مقتل المدرس الفرنسي.

وكانت السلطات الفرنسية أفرجت عن 6 أشخاص، كانوا محتجزين لديها على خلفية التحقيقات في واقعة مقتل المدرس الفرنسي الذي عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية مسيئة للرسول.