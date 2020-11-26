أخبار اليمن : إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 60.7 مليوناً

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 60.7 مليوناًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى صباح اليوم الخميس، أن حصيلة المصابين بلغت نحو 60 مليونا و721 ألف إصابة، تعافى منهم نحو 42 مليونا و33 ألف مريض، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس المليون و427 ألف وفاة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" تواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم.

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (268,221 وفاة)، والبرازيل (170,799 وفاة)، والهند (135,261 وفاة)، والمكسيك (103,597 وفاة)، وبريطانيا (56,533 وفاة).