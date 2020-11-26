ديزني تلغي 32 ألف وظيفة في النصف الأول من 2021

تعتزم مجموعة ديزني إلغاء نحو 32 ألف وظيفة في أنشطتها المتعلقة بالمتنزهات الترفيهية بحلول نهاية النصف الأول من 2021، بسبب تأثير جائحة كورونا.
وفي تقريرها السنوي إلى لجنة الأمن والبورصة الأميركية، أشارت الشركة إلى أن عدد العاملين لديها في مختلف أنحاء العالم حتى نهاية أكتوبر بلغ 203 آلاف شخص، من بينهم 155 ألفا يعملون في الأنشطة المرتبطة مباشرة بالملاهي.
وكانت ديزني أعلنت في سبتمبر الماضي أنها ستلغي 28 ألف وظيفة في الولايات المتّحدة بسبب إقفال بعض متنزهاتها أو الحجم المحدود جداً لنشاطها خلال جائحة كورونا.
وكتبت المجموعة الأولى في العالم في مجال الترفيه في تقريرها السنوي "في المجموع، سيشهد نحو 32 ألف موظف انتهاء عقودهم في النصف الأول من العام 2021".
وأشار التقرير إلى تأثير "المناخ الحالي، بما في ذلك الآثار الناجمة عن كوفيد 19 والبيئة المتغيرة التي نعمل فيها".
وتضم المجموعة أيضا ديزني لاند في كاليفورنيا، ثاني أكثر مدن الملاهي جذباً للزوار في العالم، بعد ديزني وورلد في أورلاندو (فلوريدا)، بالإضافة إلى ملاهي ديزني الأخرى في آسيا أو في باريس التي تستقطب عادة عشرات الملايين من السياح سنوياً.
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