وزير خارجية اليونان: تركيا عامل عدم استقرار فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف دندياس فى تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، أن تركيا عامل عدم استقرار فى المنطقة، فهى تنقل المرتزقة إلى سوريا وليبيا وجنوب القوقاز، كما أنها تحاول التدخل فى شؤون مصر الداخلية.

وتابع، بأن تركيا تخلق المشكلات أينما حلت، فهى تعتقد أن لديها الحق بأن تكون قوة عظمى، ولديها طموح تاريخى تسعى لتحقيقه بالطريقة الخاطئة.

وفى ختام حديثه، طالب دندياس الاتحاد الأوروبى، بإبلاغ تركيا بأن تصرفاتها مرفوضة، قائلا إن "أنقرة تبتز أوروبا في قضية اللاجئين وتدفعهم للحدود عمدا".