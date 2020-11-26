السعودية تبدأ إجراءات استقبال لقاح كورونا بهذا الأمر

تستعد السعودية، لاستقبال لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عبر تدشين مرافق لمناولة المواد الطبية في محطة سال للشحن بقرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.

وافتتح وزير النقل صالح الجاسر المرافق الخاصة في المحطة، التي تحوي 13 مستودعًا مبردًا مخصصًا للشحنات القابلة للتلف، وشحنات المواد الطبية المقبلة إلى الرياض.

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية فإن هذه المرافق تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع، فيما تبلغ مساحة المناطق المبردة الجديدة 3 أضعاف المساحة السابقة، ويحتوي المشروع على أربع بوابات، ثلاث منها للمواد القابلة للتلف وواحدة مخصصة للمواد الطبية، وتصل الطاقة اليومية للمناولة في المناطق المبردة إلى 150 شاحنة.

ومن ناحية أخرى، ذكرت إحصائية جديدة، أن ما يقرب من 50 مليون أمريكي، أصبحوا لا يجدون قوت يومهم هذا العام، بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، واليود المفروضة على البلاد.

وقالت مجموعة "فيدينج أمريكان"، المعنية بتخفيف حدة الجوع على الشعب الأمريكي، إن الأمريكيين يتجهوا إلى عدد الجياع مثلما حدث في البلاد، أيام الركود العظيم، حيث عانى 56 مليون أمريكي من انعدام الأمن الغذائي.

وأضافت شبكة "سي ان ان" الأمريكية أن ملايين الشعب الأمريكي أصبحت لا تملك ثمن الديك الرومي الخاص بالاحتفال بعيد الشكر خلال هذه الأيام.

وتشير مؤسسة فيدينج أمريكان إلى أن: "كان هناك 22 مليون طفل أمريكي يعتمدوا على الغذاء المجاني والمخفض قبل ظهور جائحة كورونا"، مضيفة: "عندما تسمع أن المدارس مغلقة، فهذا لا يعني فقط أن هناك تحديات للأطفال الحاصلين على التعليم، ولكن يعني أيضًا فقدان وجبات الطعام".

وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى 778000، وهو دليل على أن الاقتصاد وسوق العمل في الولايات المتحدة لا يزالان تحت الضغط مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والطقس البارد يزيد من المخاطر.

وتتواصل أزمات الاقتصاد الأمريكي في التعمق بسبب تأثير تفشي وباء فيروس كورونا، وفشل إدارة الرئيس الحالي المنتهية ولايته، دونالد ترامب في السيطرة عليها، ما يشير إلى أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيواجه تركة ثقيلة عليه التعامل معها.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، ذكر تقرير وزارة العمل يوم الأربعاء، أن مطالبات البطالة قفزت من 748000 في الأسبوع السابق، قبل أن ينتشر الفيروس بشدة في منتصف مارس، كانت المطالبات الأسبوعية تصل عادة إلى حوالي 225000.

قفزت الأعداد إلى 6.9 مليون خلال أسبوع واحد في مارس قبل أن تنخفض، ومع ذلك ظلت مرتفعة بعد أكثر من ثمانية أشهر، مع عدم قدرة العديد من الشركات على إعادة فتحها بالكامل.

عدد الأشخاص الذين يستمرون في تلقي إعانات البطالة التقليدية هو الآن 6.1 مليون، بعد أن كان أقل من 1.7 مليون قبل عام.

ومع ذلك، كان هذا الرقم يتناقص منذ شهور، إنه يظهر أن المزيد من الأمريكيين يجدون وظائف ولم يعودوا يتلقون مساعدات البطالة. لكنه يشير أيضًا إلى أن العديد من العاطلين عن العمل قد استنفدوا مساعدات البطالة الحكومية - والتي تنتهي عادةً بعد ستة أشهر - وانتقلوا إلى برنامج المزايا الفيدرالية الممتدة الذي يستمر 13 أسبوعًا إضافيًا.

علاوة على ذلك، يهدد الوباء المتصاعد بتسريع وتيرة تسريح العمال نظرًا لأن المزيد من الولايات والمحليات تحد من التجمعات العامة وتفرض ساعات أقل وقدرات أقل للمطاعم والحانات والشركات الأخرى.

بغض النظر عما تفعله الحكومات، من المرجح أن يظل العديد من الأمريكيين في منازلهم - وبعيدًا عن الشركات المحلية - حتى يشعروا بالأمان مرة أخرى.

وأفاد "مجلس كونفرنس بورد"، وهو مجموعة أبحاث تجارية، يوم الثلاثاء، أن ثقة المستهلك تراجعت في نوفمبر، متأثرة بتراجع التوقعات للأشهر الستة المقبلة.

تقول شركة البيانات "Womply" إن 21٪ من الشركات الصغيرة أُغلقت في بداية هذا الشهر، مما يعكس زيادة ثابتة عن معدل يونيو البالغ 16٪. وجدت "وومبلي" أن إنفاق المستهلكين في الشركات المحلية انخفض بنسبة 27٪ هذا الشهر مقارنة بالعام الماضي، مما يمثل تدهورًا من انخفاض بنسبة 20٪ على أساس سنوي في أكتوبر.

جوهر المشكلة هو فيروس كورونا الذي يتفشى في الولايات المتحدة بسرعة رهيبة، فقد ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 170 ألفًا في اليوم، من أقل من 35 ألفًا في أوائل سبتمبر. قد يؤدي وصول الطقس البارد في معظم أنحاء البلاد إلى تفاقم الأزمة الصحية.

وفي الوقت نفسه، يلوح تهديد اقتصادي آخر في الأفق: قد يؤدي انتهاء الصلاحية الوشيك لبرنامجي البطالة الفيدراليين في اليوم التالي لعيد الميلاد إلى القضاء على الفوائد لـ 9.1 مليون شخص، وفقًا لمؤسسة Century Foundation"" للأبحاث. فشل الكونجرس لأشهر في الاتفاق على أي مساعدة تحفيزية جديدة للأفراد العاطلين عن العمل والشركات المتعثرة بعد انتهاء صلاحية حزمة الإنقاذ التي بلغت تريليونات الدولارات والتي سنها في مارس.

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 1058 وفاة و157531 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت المراكز أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 257016، بينما عدد الإصابات وصل إلى 12 مليونا و333452.