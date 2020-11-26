رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية يشيد بالعلاقات الثنائية مع مصر

أشاد الدكتور عبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية بالعلاقات الثنائية بين بلاده ومصر والتي شهدت تقدمًا كبيرًا في عدة مجالات من أهمها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والتشدد الدينى من خلال تعزيز دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطى ونبذ التطرف والكراهية، بالإضافة إلى بدء نفاذ الشركات المصرية إلى السوق الأفغانى والمشاركة في مشروعات الطاقة والبنية الأساسية.

جاء ذلك خلال حفل توديع التى اقامها رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية للسفير هانى صلاح ، سفير مصر لدى أفغانستان، بمناسبة قرب إنتهاء فترة عمله في أفغانستان.

وقال السفير هانى صلاح :" إن الدكتور عبد الله عبد الله أكد إعتزازه بالدعم الذى تلقته بلاده من مصر بصفة عامة ولاسيما خلال الأربعين عامًا الأخيرة، واصفًا مصر بالصديق الدائم لبلاده الذى لم يتخل عن أفغانستان في أحلك ظروفها".

وأضاف السفير المصرى أن الدكتور عبد الله عبد الله استعرض تطورات عملية السلام في أفغانستان في ضوء مفاوضات الحوار الأفغانى الأفغانى، كما اوضح ما تبذله الحكومة الأفغانية من جهود لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه هذه المفاوضات تمهيدًا للتوصل لإتفاق سلام دائم وشامل وتحقيق المصالحة في البلاد.

وشدد السفير المصرى خلال اللقاء على إستمرار دعم مصر شعبًا وحكومةً لشعب وحكومة أفغانستان الصديق، معربًا عن أمله في أن تفضى عملية السلام الجارية إلى تحقيق السلام والإزدهار لأفغانستان.

شارك في الحفل عدد من الوزراء والمسئولين الأفغان الحاليين والسابقين ورموز المجتمع الأفغانى وأعضاء السفارة المصرية في كابول