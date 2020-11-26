إسرائيل ديفنس: الجيش الإسرائيلي يرفع التأهب بشكل اعتيادي ولا موعد حقيقيًا للحرب مع إيران

نشر موقع "إسرائيل ديفنس" العبري اليوم الخميس أن الاستعدادات والتأهب الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي يعتبر شكل اعتيادي ولا يدل على موعد حقيقيًا للحرب مع إيران.

وأكد موقع "والاه" العبري، أن القيادة السياسية في إسرائيل أصدرت خلال الأسابيع الأخيرة تعليمات للجيش بأن يكون مستعدًا لسيناريو القيام بأي نشاط أمريكي ضد إيران قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك نقلًا عن مسؤولين سياسيين مطلعين على الموضوع.

وأضاف الموقع، أن هذه التعليمات للجيش لم تصل لهم بسبب معلومات أو تقديرات ان ادارة ترامب ستقوم بعملية ضد ايران، إنما بسبب الفترة الحساسة خلال الأسابيع حتى استبدال الإدارة الأمريكية في 20 يناير.

وأشار الموقع إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس تحدث خلال الأسبوعين الأخيرين مرتين مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر، الذي استبدل الوزير مارك اسبر الذي اقاله الرئيس الأمريكي بعد أيام من الانتخابات.

ومن جهتهم، قال مسؤولون إسرائيليون: إن هذه المحادثات تمحورت حول الموضوع الإيراني، الوضع في سوريا، ومذكرة التفاهمات الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وأضاف المسؤولون أنه لو عملت إدارة ترامب ضد إيران فإن إسرائيل ستتلقى إنذارًا مسبقًا. ومع ذلك، بسبب حالة عدم اليقين الكبيرة، صدرت أوامر للجيش بالتأكد من الآن أن تكون سلسلة من الأنظمة في كفاءة عالية.

وبحسب المسؤولين فإن إسرائيل تخشى في حال هجوم أمريكي، أن يقوم الإيرانيون برد عسكري ضد إسرائيل بصورة مباشرة، عن طريق المجموعات المسلحة الموالية لإيران في سوريا أو حزب الله في لبنان.

يُشار إلى أنه في الأسبوع الماضي أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض أمام مسؤولين في الإدارة الأمريكية إمكانية مهاجمة منشأة إيران المركزية لتخصيب اليورانيوم في نطنز.

وجاءت تصريحات ترامب خلال جلسة في الغرفة البيضاوية بعد اطلاعه على تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية ومفاده أن إيران زادت بشكل كبير كمية اليورانيوم المخصب المتوفر بين يديها.

ووفقًا للتقرير، فإن نائب الرئيس مايك بينس، وزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولين في الإدارة قالوا للرئيس إن الأمر سيؤدي إلى تصعيد إقليمي.