وزير الخارجية اليوناني: تركيا تحاول التدخل في الشأن الداخلي المصري وتخلق المشاكل

أكد وزير الخارجية اليونانى، نيكوس ديندياس، اليوم الخميس، أنها تواجه حد من دولة عثمانية جديدة، في تركيا خلال الفترة الماضية.

وقال المسئول اليوناني إن تركيا تحاول فرض إرادتها على جيرانها، مضيفا أن: "تركيا تنقل المرتزقة إلى سوريا وليبيا وجنوب القوقاز".

وتابع أن تركيا هي عامل عدم استقرار في المنطقة، مضيفا أن تركيا تحاول التدخل أيضا في شئون مصر الداخلية.

وذكر في تصريحات إلى العربية السعودية أن تركيا تخلق المشاكل أينما حلت، حيث تعتقد أنها لها الحق في أن تكون قوة عظمى.

وصوت النواب الأوروبيون، اليوم الخميس، على قرار إدانة تركيا بالأغلبية المطلقة؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل.

ويأتي ذلك على ضوء التوترات التي تصاعدت على مدى الأشهر الماضية بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وكشف مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الأربعاء، أن مجموعة من النواب فى البرلمان الأوروبى، قد قدموا مشروع قرار يدعو لفرض عقوبات على تركيا دون تأخير، معربين عن إدانتهم لنشاطات أنقرة غير الشرعية فى فاروشا القبرصية.

ويحث مشروع القرار على استئناف مفاوضات توحيد قبرص برعاية أممية، كما يرفض محاولات أنقرة تقسيم جزيرة قبرص.

وأعرب مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن أمله بحصول تغيير في موقف تركيا قبل القمة الأوروبية المقررة في 10 ديسمبر.

وأكد بوريل أن قادة أوروبا سيقررون الرد على تصرفات تركيا في قمة ديسمبر.

واتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، الاتحاد الأوروبي، بانتهاج سياسة "ازدواجية".

ووفقا لشبكة "تي أر تي" التركية، دعا أردوغان، خلال كلمة له ألقاها اليوم، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، مؤكدا أنه إذا تخلى عن سياسته الازدواجية فسيتحقق السلام.

وادعى الرئيس التركي أن أنقرة دائما ما تسعى إلى حل يضع حدا للعنصرية وكراهية الإسلام والمسلمين، مشيرا إلى أن ازدواجية المعايير التي يتبعها الاتحاد الأوروبي تعمق الأزمة.

في السياق ذاته، أكد وزير الدفاع القبرصي، شارالامبوس بيتريدس، أن العقوبات على تركيا ستظل مطروحة على الطاولة؛ مشيرا إلى أن مواصلة أنقرة نشر التوتر في المنطقة هو ما يعرضها للعقوبات.