الصراع في تيجراي.. البرلمان الأوروبي يدعو إلى احترام القانون الإنساني

دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أطراف النزاع في إثيوبيا إلى احترام القانون الإنساني، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الخميس، أن الجيش بدأ المرحلة النهائية من الهجوم على منطقة شمال تيجراي.

وقال آبي أحمد إن الحكومة الإثيوبية أمرت الجيش بالتحرك تجاه عاصمة إقليم تيجراي بعدما انتهت المهلة المحددة لاستسلام جبهة تحرير شعب تيجراي.

وفي أوائل الشهر الجاري، أطلقت الحكومة الإثيوبية، حملتها العسكرية في الإقليم محملة "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" المعارضة المسئولية عن مهاجمة قواعد عسكرية للجيش في المنطقة.

وانتهى مساء أمس، الأربعاء، إنذار رئيس الوزراء أبي أحمد ومدته 72 ساعة لقادة جبهة تحرير تيجراي الشعبية للاستسلام. وقالت حكومته إن عاصمة الإقليم، ميكيلي محاصرة.

كما أبلغت الأمم المتحدة عن فرار أشخاص من المدينة. حكومة أبي حذرتهم من أنه "لن يكون هناك رحمة" إذا لم يبتعد السكان عن قادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي المتهمين بالاختباء بين السكان.

ولكن مع انقطاع الاتصالات، ليس من الواضح عدد الأشخاص في ميكيلي الذين تلقوا التحذيرات. يدعو المجتمع الدولي المنزعج إلى وقف التصعيد الفوري والحوار ووصول المساعدات الإنسانية.

وبدورها، حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع أصبح "حرجًا للغاية" في منطقة تيجراي المحاصرة في إثيوبيا، حيث لا يزال سكانها البالغ عددهم 6 ملايين محاصرين وعاصمتها مهددة بالهجوم من قبل القوات الإثيوبية التي تسعى إلى اعتقال قادة المنطقة.