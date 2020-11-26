نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتربت حصيلة الإصابات اليومية في روسيا، لأول مرة منذ بداية الجائحة من عتبة الـ25.5 ألف، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، 25487 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 23675 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 21.6% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (6075 إصابة) ومدينة سان بطرسبورغ (3669 إصابة، أي أكبر زيادة منذ بداية الجائحة).

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، تماثل 25073 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا مليون و685492 شخصا.

وأجرت السلطات الصحية الروسية، حتى اليوم أكثر من 74.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (505 آلاف منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 492 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وكانت السلطات الروسية، تسعى إلى إطلاق حملة تطعيم جماعية ضد الفيروس التاجي بحلول مطلع العام القادم.