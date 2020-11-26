كانت على علاقة غرامية مع إرهابى بسوريا.. تفاصيل جديدة عن منفذة هجوم سويسرا

جدة - نرمين السيد - قالت الشرطة، إن المرأة التى هاجمت بسكين متجراً فى لوجانو، وأصابت شخصين بجروح، كانت قد حاولت الانضمام إلى تنظيم إرهابى فى سوريا.
وأضافت الشرطة، أن منفذة الهجوم التى تبلغ من العمر 28 عاما، كانت "وقعت بغرام" مقاتل إرهابى فى سوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى عام 2017 وحاولت حينها الفرار للحاق به لكنها أوقفت عند الحدود التركية-السورية وأعيدت إلى سويسرا.
وأشارت الشرطة، إلى أنها "تعانى من مشاكل نفسية، ووضعت عند عودتها فى مستشفى للطب النفسى".
وكانت مواطنة سويسرية، قد اعتدت على سيدتين فى متجر بمدينة لوجانو بمقاطعة تيسينو جنوب البلاد، أول من أمس الثلاثاء، الأمر الذى أسفر عن إصابة إحداهن بسكين فى الرقبة.
وبحسب عناصر التحقيق الأولية، حاولت المهاجمة خنق إحدى المرأتين بيديها، وجرحت الثانية بسكين، وتمكن زبائن آخرون كانوا فى المتجر من ردعها، قبل أن يتم توقيفها، بحسب الشرطة المحلية.
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