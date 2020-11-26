475 متهمًا.. تركيا تصدر أحكامًا بالسجن المؤبد على عسكريين ومدنيين بتهمة الانقلاب

ذكرت وسائل الإعلام التركية اليوم الخميس أن القضاء التركي أصدر أحكاما قاسية على عشرات العسكريين المتهمين بالمشاركة في انقلاب عام 2016 المزعوم في القضية المتعلقة باحتجاز رئيس الأركان آنذاك خلوصي أكار وكبار قادة الجيش في قاعدة أكينجي الجوية بأنقرة.

القضية التي تنظرها المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة تضم 475 متهمًا، تم اعتقال 365 منهم، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

ومن بين المتهمين 4 مدنيين هم كمال باطماز وهاكان جيجيك وهارون بينيش ونوريتين أوروت، صدر ضدهم 79 حكمًا مشددًا لكل منهم بالسجن المؤبد، ووجهت لهم اتهامات بـ "محاولة قلب النظام الدستوري" و "اغتيال الرئيس" و "القتل المتعمد".

وحكم على القائد السابق لقاعدة إنجرليك العميد فان بالسجن المؤبد 79 مرة، ومعه نحو 20 من العسكريين بينهم طياريين بسلاح الجو.

وفصلت المحكمة ملفات المفكر الإسلامي فتح الله جولن وأستاذ الشريعة عادل أوكسوز عن القضية.

ونفى فتح الله كولنعدة مرات علاقته بانقلاب تركيا، وقال إنه مستعد للمحاكمة إذا تم تقديم دليل مادي واحد، فيما تم الإفراج رسميا عن عادل أوكسوز المختفي حاليا، قبل أن تعيد النيابة إصدار قرار اعتقال بحقه.

ومن بين المتهمين الذين حكم عليهم "بالسجن المؤبد المشدد" طيارون قادوا طائراتهم على ارتفاع منخفض فوق أنقرة مساء 15 يوليو وتتهمهم المحكمة بقتل 68 شخصًا بقصف مؤسسات عامة بالغة الأهمية.