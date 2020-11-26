أغرقت المنازل والشوارع.. شاهد | تأثير الأمطار الغزيرة على إسرائيل

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الخميس، أن أمطارًا غزيرة وصلت لحد السيول ضربت إسرائيل وأغرقت المنازل والشوارع في أنحاء متفرقة من البلاد.

وشهدت تل ابيب حالة من الهلع عقب هطول الأمطار الغزيرة، التي تسببت في إغراق منازل وغلق شوارع.

وقالت "يديعوت" إنه تم استدعاء فرق الإنقاذ وطواقم الإطفاء للتعامل مع غرق منازل ومواقف سيارات ومصاعد في منطقة "هود هشارون".

واجتاحت السيول مدينة هرتسيليا وتسببت في إغلاق محطة القطار وكذلك غرقت معظم شوارع منطقة "رمات أفيف" الواقعة شمالي تل أبيب.

وبلغت كمية الأمطار التي تساقطت بمنطقة "رمات هشارون" قرب تل أبيب 56 ملم خلال ساعتين، فيما فاضت مجاري الأنهار الصغيرة شمالي إسرائيل.

وشوهدت السيول وقد غطت بشكل شبه كامل سيارات في منطقة "هود هشاروت".

وأجبرت السيول بعض أصحاب السيارات على مغادرة مركباتهم بعدما غمرتها المياه، فيما انهار جزء من أحد الطرق في مدينة عسقلان ولم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات.