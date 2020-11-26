نتنياهو: سنوزع لقاح فيروس كورونا على الجميع أكثر من مرة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، إن ملايين اللقاحات ستصل إسرائيل، وسيحصل الجميع على اللقاح أكثر من مرة.

وأضاف "نتنياهو"، خلال زيارته لأحد مراكز تخزين اللقاحات التي ستصل إسرائيل، "بحسب ما أشهده هنا، فإننا لن نواجه أيّ مشاكل لوجستية أو بتخرين وتوزيع اللقاحات".

وأوضح، "نحن هنا حتى نعاين القدرة على توفير وحفظ اللقاحات في درجة حرارة منخفضة وبعد ذلك تقديمها الى مستحقيها. يوجد هنا مصنع بمستوى عالمي قادر على استيعاب ملايين اللقاحات التي نقوم بإحضارها في مواجهة الفيروس نحن في طريقنا للخروج من الأزمة نحن هنا لا نرى فقط الضوء في نهاية النفق إنما شعلة كبيرة جدًا".

وأشار إلى أن وزير الصحة سيقوم خلال الأسبوع القادم بإحضار طاقم مهني لاستعراض طريقة توزيع اللقاحات.

وكان نتنياهو أعلن في مرات سابقة عن توقيع عدد من العقود مع شركات عالمية أعلنت عن نجاح وفاعلية لقاحاتها بنسب عالية من بينها "فايزر ومودرنا" وحتى اللقاح الروسي، وأنه في إثر ذلك سيتم احضار ملايين اللقاحات الى إسرائيل، كما أنه من المتوقع وصول 200 الى 500 ألف جرعة لقاح إلى إسرائيل من شركة فايزر الشهر المقبل، وستكون الطواقم الطبية الإسرائيلية أولى من يتلقى اللقاح، لكن لم تتضح الصورة بعد متى ستصل باقي اللقاحات التي تعاقدت معها إسرائيل.