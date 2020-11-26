صحيفة تركية: أنقرة تستخدم أموالا قطرية فى صراعات بسوريا وليبيا والقوقاز

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "أحوال" التركية، إن أنقرة تلزم قطر بمعاهدات واتفاقيات تعاون فى مجالات عدة، منوهة بأن أنقرة تحصل على هبات من الدوحة بعضها معلن وبعضها سرى.
وأضافت الصحيفة بحسب ما أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس، بأن تركيا تستخدم أموالا قطرية فى صراعات بسوريا وليبيا والقوقاز.
يشار إلى أن مؤسسة "حرية الأديان والسياسة" فى أوروبا، كانت قد عقدت منذ عدة أيام، ندوة افتراضية عن انتشار الأيدولوجيات المتطرفة في أوروبا مؤخرا، وحذرت من إرهاب قطر وتركيا فى المنطقة.
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