اغتصب ابنته لعدة سنوات.. القبض على أب ارتكب جرائم جنسية فى إسرائيل

ذكرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس، أنه تم اعتقال أب اغتصب ابنته لعدة سنوات.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية الاب يبلغ من العمر 50 عام من منطقة الكريوت ومتهم باغتصاب ابنته.

وفي غضون ذلك ، فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا وقررت محكمة الصلح تمديد اعتقاله الاب أربعة أيام.

وأوضحت "معاريف" أن المشتبه بهم في اغتصاب ابنته التي تسكن في هرتسليا .

واعتقل أحد سكان الكريوت في الخمسينيات من عمره للاشتباه في قيامه باغتصاب ابنته لعدة سنوات وفتحت الشرطة تحقيقا بعد تلقيها شكوى في مركز شرطة زيفولون بشبهة اغتصاب داخل الأسرة وطالبوا بتمديد حبسه في محكمة الصلح في كرايوت التي قضت بتمديد اعتقاله أربعة أيام.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه في الشهر الماضي ، تم اعتقال أحد سكان بيت شيمش في الأربعينيات من عمره للاشتباه في قيامه بالاعتداء النفسي والبدني على زوجته وأطفاله لسنوات وارتكاب جرائم جنسية خطيرة معهم.