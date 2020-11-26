ذكرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس، أنه تم اعتقال أب اغتصب ابنته لعدة سنوات.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية الاب يبلغ من العمر 50 عام من منطقة الكريوت ومتهم باغتصاب ابنته.
وفي غضون ذلك ، فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا وقررت محكمة الصلح تمديد اعتقاله الاب أربعة أيام.
وأوضحت "معاريف" أن المشتبه بهم في اغتصاب ابنته التي تسكن في هرتسليا .
واعتقل أحد سكان الكريوت في الخمسينيات من عمره للاشتباه في قيامه باغتصاب ابنته لعدة سنوات وفتحت الشرطة تحقيقا بعد تلقيها شكوى في مركز شرطة زيفولون بشبهة اغتصاب داخل الأسرة وطالبوا بتمديد حبسه في محكمة الصلح في كرايوت التي قضت بتمديد اعتقاله أربعة أيام.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه في الشهر الماضي ، تم اعتقال أحد سكان بيت شيمش في الأربعينيات من عمره للاشتباه في قيامه بالاعتداء النفسي والبدني على زوجته وأطفاله لسنوات وارتكاب جرائم جنسية خطيرة معهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اغتصب ابنته لعدة سنوات.. القبض على أب ارتكب جرائم جنسية فى إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.