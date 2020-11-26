الكويت تسجل 330 إصابة جديدة بـ كورونا وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 141547 حالة.

في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 872 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقون الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 80 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5925 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 7458 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1075651 فحصا.

وجدد الدعوة إلى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق إستراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 717 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 134750 حالة.

وكان مدير عام الصحة العالمية تيدروس أدهانوم قد دعا بالأمس الأربعاء، إلى إعطاء الأولوية إلى كبار السن، والذين يعيشون في دور الرعاية، عند توافر لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال تيدروس في كلمة له أمام بعض منظمات حقوق الإنسان اليوم: "يظل كبار السن، والذي يعيشون في دور الرعاية، الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ولذلك يجب منحهم الأولوية عند توافر اللقاح".

وأعرب رئيس منظمة الصحة العالمية عن قلق المنظمة الدولية بشأن التفاوتات العالمية في توافر وإمكانية الوصول إلى بعض أدوية أمراض مزمنة أخرى، وهو وضع تفاقم بسبب الوباء.

فيما ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم إلى أكثر من 60 مليون إصابة حتى اليوم.

بينما أعلن الاتحاد الأوروبي، أن عملية التطعيم بلقاح كورونا ستبدأ قبل نهاية العام الجاري؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت عن توصلها إلى اتفاق مع شركة مودرنا الأمريكية لتزويدها بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء الماضي، أنها ستوقع عقدا مع شركة "موديرنا" الأمريكية للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19، وهو سادس عقد يُبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبر، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي: "يسرّني أن أعلن أننا سنصادق على عقد جديد لتأمين لقاح آخر ضد كوفيد-19"، مشيرةً أيضًا إلى أن هناك عقدًا سابعًا مقبلًا من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقبل ذلك، سبق أن وقعت المفوضية الأوروبية خمسة عقود لطلبات مسبقة للقاحات مع شركة "أسترازينيكا" السويدية البريطانية وشركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية (400 مليون جرعة من كل من الشركتين) وتحالف شركتي "سانوفي" الفرنسية و"جي إس كيه" البريطانية (300 مليون جرعة) وتحالف "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية (300 مليون جرعة) ومختبر "كيورفاك" الألماني (405 ملايين جرعة).

وصرّحت فون دير لاين: "نعمل على تشكيل إحدى حوافظ اللقاحات المضادة لكوفيد-19 الأكثر كمالًا في العالم" مضيفةً أن ذلك "سيتيح للأوروبيين الوصول إلى اللقاحات الواعدة أثناء تطويرها".

وأعربت أورسولا فون دير لاين، عن أملها في وصول الجرعات الأولى من لقاحي مودرنا وبيوتك منتصف ديسمبر القادم إلى دول الاتحاد. وقالت إنه لم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وكانت شركة موديرنا أعلنت في 16 نوفمبر الجاري أن لقاحها المضاد للفيروس أظهر فعالية بنسبة 94.5 بالمائة.

وذكر بيان للشركة أن النتائج الأولية استندت إلى 95 حالة متنوعة ومختلفة (من أصل لاتيني وأمريكي وأفريقي وآسيوي).

وفي وقت سابق، عبر مسئولون أوروبيون عن سعيهم لأن يكون سعر جرعة "موديرنا" أقل من 25 دولارا، إلا أن الشركة قالت الأحد إنها ستطلب من الحكومات ما بين 25 و37 دولارا للجرعة، حسب حجم الصفقات ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على موضوع التسعيرات.