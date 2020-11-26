الكرملين: بوتين سيهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب بعد إعلان نتيجة الانتخابات

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بتهنئة الرئيس الأميركي الجديد في الوقت المناسب وبعد إعلان النتيجة.

وقال المتحدث الرئاسي الروسي -في تصريح صحفي اليوم الخميس تعليقا على سؤال بشأن احتمال أن يفهم الغرب صمت الرئيس الروسي كإشارة على عدم تقبل الكرملين فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية- "إن هذا تفسير خاطئ تماما، الرئيس بوتين سيهنئ الرئيس الأميركي المنتخب في الوقت المناسب بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات".

وأضاف "إن وسائل الإعلام الأمريكية هي التي أعلنت بايدن رئيسًا منتخبًا للبلاد، وفي العديد من الولايات الأمريكية لا تزال عملية إعادة فرز الأصوات جارية". وتابع "عندما ينتهي هذا، سيهنئ الرئيس بوتين في الوقت المناسب نظيره المستقبلي".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت حقيقة أن معظم قادة العالم قد هنأوا بايدن بالفعل قد تؤثر على قرار بوتين، قال بيسكوف: "كلا ، لن يؤثر هذا إطلاقا على قرار الرئيس الروسي".

يُذكر أن الرئيس الصيني، شي جين بينج، هنأ جو بايدن أمس الأربعاء على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.