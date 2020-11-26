بعد أزمة تفتيش السفينة.. تركيا ترسل 3 طائرات شحن عسكرية إلى غرب ليبيا

اتجهت 3 طائرات شحن عسكرية تركية إلى غرب ليبيا، حسبما نقلت شبكة "العربية" عن مصادرها، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا.

وفي منتصف الاسبوع الجاري، منعت تركيا القوات الألمانية التابعة لبعثة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية اشتبهت في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا.

وذكرت صحيفة "دير شبيجل" إن الجنود الألمان من مبادرة الاتحاد الأوروبي لفرض حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، والتي يطلق عليها اسم عملية إيريني، صعدوا على متن السفينة التركية، لكنهم اضطروا إلى وقف البحث والانسحاب بعد احتجاج تركيا لدى بعثة الاتحاد الأوروبي.

وقالت تركيا إن سفينة الشحن التابعة لها كانت تحمل مساعدات إنسانية، وأن فريق البحث انتهك القانون الدولي بعدم انتظار الإذن من تركيا.

تقدم تركيا المساعدة العسكرية لحكومة الوفاق الوطني، واتهمت الأمم المتحدة أنقرة بخرق "روتيني وأحيانًا صارخًا'' لحظر الأسلحة المفروض على الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا.

واتهمت ألمانيا تركيا، الاثنين، بمنع القوات الألمانية المنتمية إلى مهمة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي من التفتيش الكامل على سفينة شحن تركية تشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا، في خطوة قالت أنقرة إنها انتهاك للقانون الدولي.

وقالت تركيا إن عملية التفتيش في البحر جنوب غربي شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية تنتهك القانون الدولي إذ لم يتم منح الإذن بذلك.