رئيس بيلاروسيا: مستعدون لمواجهة تحديات العالم الحديث جنبًا إلى جنب مع روسيا

أكد الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، اليوم /الخميس/ استعداد بلاده لتجاوز جميع التحديات التي يواجهها العالم في الفترة الراهنة جنبًا إلى جنب مع روسيا، مُشيرًا إلى أزمة تفشي وباء (كورونا) والطموحات الأمريكية للهيمنة على العالم.

وقال رئيس بيلاروسيا -خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مينسك- "إن هناك العديد من التحديات في العالم الحديث، أنتم مدركون لها، ويتعين عليكم العلم بأننا دائمًا على استعداد لمواجهة هذه التحديات مع روسيا، في حال رغبت هي في ذلكـ بدءا من أزمة الوباء وحتى الطموحات الأمريكية الرامية إلى الهيمنة المطلقة على العالم".

وشدد الرئس البيلاروسي على أن مينسك لم ترحب مطلقًا ولن ترحب بالهيمنة الأمريكية.. حسبما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وشهدت بيلاروسيا موجة اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق بعد الإعلان عن حصول لوكاشينكو، الذي يقود البلاد منذ عام 1994 على نحو 80% من أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة الأخيرة التي جرت في أغسطس الماضي.

ورفضت المعارضة البيلاروسية وعدد من دول الغرب الاعتراف بنتائج التصويت مطالبة بتنظيم انتخابات جديدة تحت الرعاية الدولية.

من جانبها، كانت روسيا بين الدول التي اعترفت بانتخاب لوكاشينكو لولاية جديدة وقدمت دعمًا إلى حكومة البلد المجاور.