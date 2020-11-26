توقيع شراكة إستراتيجية بين شركات إماراتية وإسرائيلية في مجال الأمن المائي

وقعت إحدى أبرز الشركات الإماراتية العاملة في المجال الزراعي اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال الأمن المائي مع شركة إسرائيلية وفق وكالة الانباء الاماراتية "وام".

وقع الاتفاقية في أبوظبي خديم عبد الله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة " الظاهرة الزراعية " وميخائيل ميريلاشفيلي مالك ورئيس شركة ووترجين الاسرائيلية.

تهدف الاتفاقية إلى بناء شراكة استراتيجية بين الجانبين لتوفير الماء من الهواء وإضافة مصدر متجدد للماء النقي وصالح للإستهلاك البشري والزراعي.

واتفق الجانبان على إنشاء مركز دائم في أبوظبي لتصنيع وتوزيع مكائن إنتاج المياه الصالحة للشرب والري في المنطقة حيث طورت شركة ووترجين تكنولوجيا رائدة ومبتكرة للمياه من الهواء وحصلت بموجبها على براءة اختراع الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة في العالم وهو مولد مياه الغلاف الجوي.

ويمكن استخدام المولدات في وسائل النقل البرية والمنازل والشركات والمناسبات والفعاليات الكبرى والمناطق السكنية ، وتدرس شركة ووترجين إمكانية استخدام تلك المولدات في وسائل النقل الجوية والبحرية مستقبلا.

يذكر أن شركة ووترجين والتي تأسست في عام 2009 تتواجد فى عدة دول حول العالم وتسعي من خلال تعاونها مع شركة الظاهرة الزراعية إلى تطوير هذا المشروع الاستراتيجي بحيث يكون أكثر إنتاجية وأقل تكلفة ويمتد لفترة خمسة سنوات مع تطويره و تعديله بما يتلائم مع المناطق الصحراوية بالامارات.

وتأتي أجهزة توليد المياه في 3 أحجام ، الحجم الصناعي بسعة توليد للمياه حتي 5000 لتر في اليوم والحجم الاقتصادي بسعة توليد 800 لتر في اليوم والاستخدام المنزلي أو المكتبي بسعة توليد تصل حتي 30 لترًا في اليوم.