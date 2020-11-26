السعودية تسجل 322 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم، الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، الخميس، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصبح الإجمالي 356389 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5840 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 428 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 345215 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5334 والحالات الحرجة 699 حالة.

وتستعد السعودية، لاستقبال لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عبر تدشين مرافق لمناولة المواد الطبية في محطة سال للشحن بقرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.

وافتتح وزير النقل صالح الجاسر المرافق الخاصة في المحطة، التي تحوي 13 مستودعًا مبردًا مخصصًا للشحنات القابلة للتلف، وشحنات المواد الطبية المقبلة إلى الرياض.